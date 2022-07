Sheffield United | UFFICIALE | preso Ahmedhodzic

Pubblicità

Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: Precampionato | Continua la tournée inglese del Rayo: il Birmingham City si aggiunge a Sheffield Wednesday e Manchester Un… - StePicasso : RT @Rayo_Italia: Precampionato | Continua la tournée inglese del Rayo: il Birmingham City si aggiunge a Sheffield Wednesday e Manchester Un… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: Precampionato | Continua la tournée inglese del Rayo: il Birmingham City si aggiunge a Sheffield Wednesday e Manchester Un… - Rayo_Italia : Precampionato | Continua la tournée inglese del Rayo: il Birmingham City si aggiunge a Sheffield Wednesday e Manche… - Lorenzored17 : Dean Henderson, dal Manchester United al Nottingham Forest in prestito secco Dopo 2 anni di panchina allo United fi… -

Calcio Atalanta

Commenta per primo Anel Ahmedhodzic è indirizzato verso lo. Il difensore bosniaco ex Bordeaux e Malmo è stato valutato 3,8 milioni di euro. Lo scrive l' Equipe .Dopo essere passato per Notts County,e Motherwell, Sir Alex Ferguson - che lo aveva fatto debuttare con la Nazionale - lo portò al Manchesternel 2001. Giocò solo due volte. ... Ex obiettivi: Ahmedhodzic sbarca a Sheffield In vista della prossima stagione è necessario cercare dei rinforzi per affrontare al meglio le sfide di campionato. In quest’ottica, lo Sheffield United annuncia, tramite il suo profilo Twitter, di av ...And the 23-year-old admitted the chance to work again with Jack Lester - now assistant manager at Bramall Lane - was a big factor behind his signing a four-year contract. “Jack Lester is one of the ...