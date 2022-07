Sciopero dei taxi | a Cagliari auto davanti al Consiglio regionale

Pubblicità

Anna04826465 : @fransidecandia @Mariate48641882 Usare Uber? Comunque è uno schifo questo sciopero dei tassisti - LucaMelanza : RT @claudiogiudici: Per quelli che amano #Uber e credono di risparmiare rispetto alla tariffa amministrata dei #taxi italiani… Col furore i… - infoitinterno : Sciopero dei tassisti, la causa: 'Così le app fanno fuori le professioni' - akamasensei : Sciopero dei tassisti, la causa: “Così le app fanno fuori le professioni” - lellinara : RT @CremaschiG: Trovo davvero stupefacente la malafede e l’ottusità di chi urla contro lo #sciopero dei #tassisti con le stesse parole con… -

Una sessantina di auto bianche davanti al Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma a Cagliari: la protestataxi, partita questa mattina con un presidio davanti al settore arrivi dell'aeroporto di Cagliari - Elmas, e' sbarcata in pieno centro. Bloccata la viabilita' in direzione Largo Carlo Felice, ......norvegese dell'energia Equinor ha annunciato la ripresa dell'attivita' produttiva in tre impianti di petrolio e gas a seguito dell'intervento del governo di Oslo per porre fine allo...FIRENZE: Il personale viaggiante della direzione toscana di Trenitalia incrocia le braccia per 24 ore. Trasporto ferroviario a ostacoli. Tutti gli orari ...La paura della recessione è la miccia che in questa fase innesca le Borse, perlopiù in senso ribassista. Preoccupa ovviamente lo stallo sulla guerra in Ucraina e le difficoltà del governo Johnson in G ...