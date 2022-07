Ronaldo al Bayern Monaco? Kahn risponde (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Kicker, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn avrebbe chiuso le porte in faccia a Cristiano Ronaldo. Infatti l'ex... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Kicker, il CEO delOliveravrebbe chiuso le porte in faccia a Cristiano. Infatti l'ex...

Pubblicità

LAROMA24 : Calciomercato, Kahn (ad Bayern): 'Cristiano Ronaldo uno dei più grandi, ma non si sposerebbe con la nostra filosofi… - sportli26181512 : Ronaldo al Bayern Monaco? Kahn risponde: Secondo quanto riportato da Kicker, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn a… - locodilos : Ronaldo andrà al Chelsea o al Bayern - osimhenismo_ : se il bayern monaco non vende lewandoski ronaldo è già nostro - simodihno10 : RT @Antonio46863622: Da ciò che trapela il #ManchesterUnited preferirebbe (chiaramente) non vendere Ronaldo al Chelsea ma venderlo all’este… -