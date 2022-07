Rivoluzione in Vaticano | due donne nella Commissione che sceglie i vescovi | è la prima volta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Città del– Continua la così dettabergogliana in. Papa Francesco ha infatti annunciato che nominerà dueal Dicastero dei: è lache accade. L’annuncio arriva nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata alla Reuters (leggi qui). Il Pontefice ha parlato della valorizzazione della donnaCuria romana e ha spiegato che per laduelavoreranno al Dicastero che aiuta il Ponteficescelta dei pastori diocesani Francesco ha risposto a una domanda sulla presenza femminile in, su quanto stabilito dalla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium che riforma la Curia e su quali ...

Continua lagentile all'interno della Chiesa ad opera di Papa Francesco. In un'intervista all'... Il Santo Padre ha risposto a una domanda sulla presenza femminile in, su quanto ...Determinato quindi ad andare avanti per il cambiamento indicato dal concilioII. E in questa ottica " con grande delusione degli ambienti conservatori - ha chiuso definitivamente la porta al ... Papa: per la prima volta 2 donne al Dicastero dei vescovi, "sono aperto a che si dia l'occasione" Ciò richiede secondo il papa una messa a punto del cambiamento spirituale della Chiesa cattolica, nel dialogo con tutte le Chiese cristiane. Ottimismo verso il Paese orientale. Le novità della Confere ...Questo richiede secondo il papa una messa a punto del rinnovamento spirituale della Chiesa cattolica e nel dialogo con tutte le Chiese cristiane. Ottimismo verso la Cina. Novità nella Conferenza dei v ...