Pubblicato il bando per essere partecipi delle celebrazioni del genio vanvitelliano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023? è il titolo dell’ampio e articolato progetto di costruzione di un programma interdisciplinare e plurisoggettivo, unico e coordinato, finalizzato a celebrare nel 2023 il grande maestro in occasione dei 250 anni dalla sua morte. L’iniziativa, in ottica di cooperazione interistituzionale, sostiene l’attivazione di processi di rete e la diffusione dei partenariati pubblico-privati al fine di creare una rete di sinergie per la commemorazione dell’Architetto. La Reggia di Caserta e il Comune di Caserta hanno già avviato la definizione delle attività candidando l’iniziativa al riconoscimento della Consulta Nazionale per i Comitati e le Edizioni Nazionali e coinvolgendo una pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati. E’, quindi, online la manifestazione di interesse volta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023? è il titolo dell’ampio e articolato progetto di costruzione di un programma interdisciplinare e plurisoggettivo, unico e coordinato, finalizzato a celebrare nel 2023 il grande maestro in occasione dei 250 anni dalla sua morte. L’iniziativa, in ottica di cooperazione interistituzionale, sostiene l’attivazione di processi di rete e la diffusione dei partenariati pubblico-privati al fine di creare una rete di sinergie per la commemorazione dell’Architetto. La Reggia di Caserta e il Comune di Caserta hanno già avviato la definizioneattività candidando l’iniziativa al riconoscimento della Consulta Nazionale per i Comitati e le Edizioni Nazionali e coinvolgendo una pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati. E’, quindi, online la manifestazione di interesse volta ...

Pubblicità

_amblav : INAIL, pubblicato il Bando BRiC 2022: INAIL con il bando BRiC 2022 intende rafforzare il processo di valorizzazione… - Mess_Marittimo : Pubblicato il bando per la progettazione di fattibilità tecnico-economica @PortodiTaranto - COLDIRETTITOSCA : #CONTRIBUTI: CONSULENZA IMPRESE @AGRICOLE, PUBBLICATO IL BANDO @regionetoscana @StefiSaccardi - FalvoGianluca : RT @H24Nomentano: Pubblicato il bando per la gestione dell’impianto sportivo di via Como, Del Bello: “Finalmente sarà riaperto” - https://t… - hashtagsicilia : Museo Civico Castello Ursino, pubblicato il bando di gara per la riqualificazione. -