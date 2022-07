Monza, si barrica in casa e appicca il fuoco: terrore in condominio (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Attimi di paura in un condominio di Macherio, in provincia di Monza, dove un 33enne di origine albanese si è barricato all’interno, gridando di aver dato alle fiamme con la benzina l’appartamento e di voler uccidere tutti. I fatti si sono verificati intorno alle 12 di ieri, quando i residenti hanno allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Monza, segnalando un forte odore di fumo provenire da un appartamento. Immediatamente sul posto, i carabinieri della Stazione di Biassono hanno trovato la porta sbarrata dall’uomo che dopo, essere stato convinto ad aprire, ha opposto resistenza nel tentativo di dileguarsi, aggredendo gli operanti con calci e pugni, fino ad essere bloccato dopo una lunga colluttazione. In seguito i militari, utilizzando gli estintori del palazzo, sono riusciti a spegnere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Attimi di paura in undi Macherio, in provincia di, dove un 33enne di origine albanese si èto all’interno, gridando di aver dato alle fiamme con la benzina l’appartamento e di voler uccidere tutti. I fatti si sono verificati intorno alle 12 di ieri, quando i residenti hanno allertato la Centrale Operativa della Compagnia di, segnalando un forte odore di fumo provenire da un appartamento. Immediatamente sul posto, i carabinieri della Stazione di Biassono hanno trovato la porta sbarrata dall’uomo che dopo, essere stato convinto ad aprire, ha opposto resistenza nel tentativo di dileguarsi, aggredendo gli operanti con calci e pugni, fino ad essere bloccato dopo una lunga colluttazione. In seguito i militari, utilizzando gli estintori del palazzo, sono riusciti a spegnere ...

Pubblicità

fisco24_info : Monza, si barrica in casa e appicca il fuoco: terrore in condominio: (Adnkronos) - Evacuate 20 famiglie. L'uomo è s… - StraNotizie : Monza, si barrica in casa e appicca il fuoco: terrore in condominio - italiaserait : Monza, si barrica in casa e appicca il fuoco: terrore in condominio - LocalPage3 : Monza, si barrica in casa e appicca il fuoco: terrore in condominio - Giorno_Monza : Macherio, dà fuoco alla casa e si barrica dentro: arrestato -