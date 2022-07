Milan per i tifosi, al via l’iniziativa con Skrill ”#ForzaSkrillan” (Di mercoledì 6 luglio 2022) #ForzaSkrillan è l'iniziativa Milan e Skrill che dona la chance di vivere un'esperienza unica a Milanello e di vincere una trasferta europea Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) #Forzaan è l'iniziativache dona la chance di vivere un'esperienza unica aello e di vincere una trasferta europea

Pubblicità

AntoVitiello : ?? #Milan disposto ad alzare l'offerta per #DeKeteleare nei prossimi giorni. I rossoneri potrebbe arrivare a 30 mln… - AntoVitiello : ?? #Milan primi contatti con gli agenti di #Giroud per il rinnovo del contratto - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - LuigiLiccardo6 : RT @anperillo: Il mercato del #Napoli era chiaro già a maggio, dopo annuncio su tetto ingaggi. Acquisti solo in caso di cessioni. Bene #Oli… - PianetaMilan : @acmilan per i tifosi, al via l’iniziativa con #Skrill ”#ForzaSkrillan” #ACMilan #Milan #SempreMilan -