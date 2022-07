Marmolada | il procuratore di Trento | ' Evento imprevedibile | esclusa la negligenza'

Pubblicità

talla53 : @Agenzia_Ansa Il procuratore capo di Trento dovrebbe sapere che dai primi di maggio sulla Marmolada la notte la tem… - infoitinterno : Strage della Marmolada. Il procuratore: «Imprevedibile né negligenza né imprudenza» - globalistIT : - tanzmax : @Artlandis Son cose imprevedibili come ha detto il procuratore della repubblica per il disastro della #Marmolada, dai! - tanzmax : Marmolada, la rabbia della sorella di Erica: «Perché non li hanno fermati?». La replica di Fugatti, il procuratore… -

, oggi il vertice. Il: "Mi trovo davanti a tante porte chiuse" La Fisi del Trentino in una nota ricorda Liliana Bertoldi, originaria di Levico, morta sulla: "La ...Per il disastro della, ilcapo di Trento Sandro Raimondi ha escluso la "prevedibilità" dell'evento. "In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'...Mancano all’appello ancora 5 persone. Le famiglie raccolte davanti al Palaghiaccio di Canazei in attesa di risposte. Una donna: «Stiamo molto male perché non abbiamo un corpo, quello di mio figlio» ...Anche ieri sono riaffiorati resti dalla zona del disastro, che aiuteranno a dare un'identità alle persone rimaste lì sotto. Proprio per agevolare i riconoscimenti oggi in procura ...