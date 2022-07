M5S | Conte | ' no condono ma rateizzazione cartelle | cittadini in difficoltà'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo offrire a tutti i contribuenti che in questo momento hanno il dilemma non di arrivare a fine mese, ma a metà mese e non stanno pagando leesattoriali, una straordinaria agevolazione. Non vogliamo unma un piano distraordinaria senza pagamento di interessi e sanzioni". Così il leader del M5S Giuseppelasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

13.45:in governo,ma serve discontinuità "Disponibili a condividere una responsabilità di governo come abbiamo fatto finora,ma occorre un forte segno di discontinuità". Così il leader, dopo l'incontro con il premier Draghi. "Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo quotidiamente in discussione",sottolinea. Bisogna intervenire "a favore di famiglie e ...Sono le parole con cui il leader delGiuseppe, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi, chiude giornate di profonda incertezza sulle sorti delnella ...All’ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...L’incontro è stato spostato alle 11, ma l’accordo sul decreto Aiuti continua a non esserci. Alle 9 il consiglio nazionale del M5s ...