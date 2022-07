La ritirata strategica di Conte per non perdere quel poco che resta del M5S (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rocco Casalino sparge spin a piene mani per tenere in piedi la prospettiva che oggi il suo dante causa, Conte avvocato Giuseppe, rompa con Draghi. L’allestimento di una sfida all’OK Corral è ovviamente di cartapesta e certo Giuseppi non è Burt Lancaster e pertanto il finto duello di oggi a palazzo Chigi con Mario Draghi è un po’ da tutti considerato poco più di una sceneggiata buona per le telecamere di Rete4 e La7. La verità è che la situazione è senza uscita, Conte come fa sbaglia. E deve scegliere il male minore, che in questo caso consiste nell’applicare il vecchio, cinico adagio di Giulio Andreotti, «meglio tirare a campare che tirare le cuoia», vale a dire meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che perdere il partito. Già, perché un eventuale passaggio all’opposizione comporterebbe automaticamente ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rocco Casalino sparge spin a piene mani per tenere in piedi la prospettiva che oggi il suo dante causa,avvocato Giuseppe, rompa con Draghi. L’allestimento di una sfida all’OK Corral è ovviamente di cartapesta e certo Giuseppi non è Burt Lancaster e pertanto il finto duello di oggi a palazzo Chigi con Mario Draghi è un po’ da tutti consideratopiù di una sceneggiata buona per le telecamere di Rete4 e La7. La verità è che la situazione è senza uscita,come fa sbaglia. E deve scegliere il male minore, che in questo caso consiste nell’applicare il vecchio, cinico adagio di Giulio Andreotti, «meglio tirare a campare che tirare le cuoia», vale a dire meglio lasciare le cose come stanno piuttosto cheil partito. Già, perché un eventuale passaggio all’opposizione comporterebbe automaticamente ...

Pubblicità

Ernesto76896081 : RT @Resistenza1967: Contro gli ignoranti che ti insultano per propinarti la loro prospettiva delle cose, suffragandola con fake news di reg… - marcoranieri72 : RT @Resistenza1967: Contro gli ignoranti che ti insultano per propinarti la loro prospettiva delle cose, suffragandola con fake news di reg… - criva222 : RT @Resistenza1967: Contro gli ignoranti che ti insultano per propinarti la loro prospettiva delle cose, suffragandola con fake news di reg… - ale_poggia : RT @Resistenza1967: Contro gli ignoranti che ti insultano per propinarti la loro prospettiva delle cose, suffragandola con fake news di reg… - DriverMattia198 : RT @Resistenza1967: Contro gli ignoranti che ti insultano per propinarti la loro prospettiva delle cose, suffragandola con fake news di reg… -