La Federcalcio apre un'inchiesta per partite sospette: due match promozione finiscono 95-0 e 91-1 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il mondo del calcio è stato travolto da un altro scandalo, nel mirino sono finite due partite valide per la promozione in Sierra Leone, le gare sono salite alla ribalta per risultati veramente incredibili e in due partite sono stati realizzati addirittura 187 gol. Domenica scorsa si è giocato l'ultimo turno della Super 10 Eastern Regional, con due squadre in corsa per il secondo posto decisivo per la qualificazione ai playoff. Gulf FC e Kahunla Rangers FC si sono presentate a pari punti contro rispettivamente Ququima Lebanon e Lumbebu United, con i primi avanti nella differenza reti. All'intervallo i Rangers erano in vantaggio 2-0 mentre, nell'altro incontro, il Gulf vinceva 10-0. A quel punto si è verificato l'incredibile, i Rangers hanno segnato 93 gol nel secondo tempo e la partita si è conclusa sul risultato di 95-0.

