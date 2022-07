Inghilterra-Austria oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Inghilterra-Austria, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Ad aprire la rassegna continentale, come da tradizione, è la formazione di casa che scenderà in campo oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 21 allo Stadio Old Trafford di Manchester. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport+HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la prima giornata degli. Ad aprire la rassegna continentale, come da tradizione, è la formazione di casa che scenderà in campo, mercoledì 6 luglio, alle ore 21 allo Stadio Old Trafford di Manchester. La partita sarà trasmessa inda Rai Sport+HD, e insu sport.rainews.it e Rai Play SportFace.

Pubblicità

ASRomaFemminile : -1 a #WEURO2022 ?? La prima giallorossa a scendere in campo sarà Carina Wenninger nella gara inaugurale tra Inghil… - infoitsport : Europei femminili, Inghilterra - Austria in tv e streaming: dove vederla, diretta in chiaro, canale, orario / Europ… - zazoomblog : Inghilterra Women vs Austria Women: pronostico e possibili formazioni - #Inghilterra #Women #Austria #Women: - infoitsport : Inghilterra-Austria oggi, Europei calcio femminile 2022: orari, programma, tv, streaming - zazoomblog : Inghilterra-Austria oggi Europei calcio femminile 2022: orari programma tv streaming - #Inghilterra-Austria… -