Hellas Verona, sabato 23 luglio test con l’Hoffenheim (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuovo test per l’Hellas Verona. Il club “comunica che sabato 23 luglio alle ore 15.30, alla ‘PreZero Arena’ di Sinsheim, i gialloblù disputeranno un’amichevole internazionale contro l’Hoffenheim, squadra che milita dalla stagione 2008/09 nella Bundesliga, la massima serie tedesca. Le informazioni riguardanti i titoli d’accesso al match in programma saranno comunicate dalla società ospitante la prossima settimana“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuovoper l’. Il club “comunica che23alle ore 15.30, alla ‘PreZero Arena’ di Sinsheim, i gialloblù disputeranno un’amichevole internazionale contro, squadra che milita dalla stagione 2008/09 nella Bundesliga, la massima serie tedesca. Le informazioni riguardanti i titoli d’accesso al match in programma saranno comunicate dalla società ospitante la prossima settimana“. SportFace.

Pubblicità

fzola_ : Hellas Verona Women, mister Brutti confermata alla guida della Prima Squadra - DinamoPio : @Spina14_acm Samu Castillejo contro l'Hellas Verona non sarebbe d'accordo - HellasLive : Sabato 23 Luglio, ore 15:30, amichevole #HoffenheimVerona - Filippo92776248 : RT @HellasVeronaFC: Hellas Verona FC informa che per #VeronaMilan, 36a giornata della #SerieATIM 2021/22, è terminata la disponibilità di p… - ItalianSerieA : New post: Serie A: Buy Hellas Verona vs Juventus FC Tickets, 2022-11-09, Stadio Marc’Antonio Bentegodi, Verona, Ita… -