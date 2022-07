Governo, Conte: "Sostegno assicurato? Non sono nella condizione di garantirlo" (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Io non ho parlato di un disagio politico mio, ma di tutta la comunita' del M5s", ha esordito cosi' il capo politico del MoVimento, Giuseppe Conte, uscendo dalla sede di Campo Marzio. "Si possono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Io non ho parlato di un disagio politico mio, ma di tutta la comunita' del M5s", ha esordito cosi' il capo politico del MoVimento, Giuseppe, uscendo dalla sede di Campo Marzio. "Si pos...

Pubblicità

TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - MatteoRichetti : Essere in disaccordo su alleanza di governo che avete fatto con Conte e 5S, o sul prendere soldi da un efferato dit… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte, Di Battista: “E anche oggi il M5s esce dal governo domani” - cgregorio52 : RT @ilfoglio_it: Il faccia a faccia diventa una richiesta di attenzione. Fiducia sul Dl aiuti. Conte “punta” il Mef. Poi la promessa di col… - apavo75 : RT @pier_falasca: Conte ha detto a Draghi che il calo di consenso del M5S è dovuto alla permanenza al governo. Curiosamente non aggiunge ch… -