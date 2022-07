Fiorentina, ecco Mandragora: “Non ho esitato quando mi hanno proposto Firenze” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata odierna la Fiorentina ha presentato il suo nuovo acquisto Rolando Mandragora. Il centrocampista, durante la conferenza stampa, si è detto felice e carico per la nuova avventura: “Sono qui per mettere a disposizione le mie caratteristiche. Sono legato al Toro perché ho passato un anno e mezzo molto importante. Non ho esitato quando mi hanno proposto Firenze. Una piazza con storia e ambizione, e anche io sono molto ambizioso. Arrivo in un gruppo consolidato che viene da una stagione strepitosa ottenendo il pass per l’Europa. Arrivo in punta dei piedi, ma mi hanno accolto alla grande. Massima umiltà e voglia di fare bene. Nessun senso di rivalsa verso altre società, anzi voglio solo mettermi a disposizione del nuovo staff tecnico e fare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata odierna laha presentato il suo nuovo acquisto Rolando. Il centrocampista, durante la conferenza stampa, si è detto felice e carico per la nuova avventura: “Sono qui per mettere a disposizione le mie caratteristiche. Sono legato al Toro perché ho passato un anno e mezzo molto importante. Non homi. Una piazza con storia e ambizione, e anche io sono molto ambizioso. Arrivo in un gruppo consolidato che viene da una stagione strepitosa ottenendo il pass per l’Europa. Arrivo in punta dei piedi, ma miaccolto alla grande. Massima umiltà e voglia di fare bene. Nessun senso di rivalsa verso altre società, anzi voglio solo mettermi a disposizione del nuovo staff tecnico e fare ...

