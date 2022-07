Finale con 7 libri per il Premio Strega che omaggia La Capria (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Premio Strega scalda i motori in vista della serata Finale della sua 76esima edizione che si svolgerà domani, come da prassi, al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. E’ la prima volta nella storia del riconoscimento promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e dal Liquore Strega che a contendersi l’alloro saranno sette finalisti anziché cinque. La serata, che sarà trasmessa con una diretta televisiva su Rai3 condotta da Geppi Cucciari, vedrà sfidarsi Mario Desiati con ‘Spatriati’ (Einaudi) che guida la ‘settina’ seguito da Claudio Piersanti con ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), da Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), da Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ (Einaudi), ex equo con Fabio Bacà autore di ‘Nova’ (Adelphi) e da Alessandra Carati con ‘E poi saremo salvi’ (Mondadori). ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilscalda i motori in vista della seratadella sua 76esima edizione che si svolgerà domani, come da prassi, al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. E’ la prima volta nella storia del riconoscimento promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e dal Liquoreche a contendersi l’alloro saranno sette finalisti anziché cinque. La serata, che sarà trasmessa con una diretta televisiva su Rai3 condotta da Geppi Cucciari, vedrà sfidarsi Mario Desiati con ‘Spatriati’ (Einaudi) che guida la ‘settina’ seguito da Claudio Piersanti con ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli), da Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri), da Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ (Einaudi), ex equo con Fabio Bacà autore di ‘Nova’ (Adelphi) e da Alessandra Carati con ‘E poi saremo salvi’ (Mondadori). ...

