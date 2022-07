Ecobonus 2022 - Flop degli incentivi auto | perché e a che punto siamo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul fronteè calma piatta. A oggi, il cruscotto della disponibilità dei fondi fa segnare un residuo di 180,6 milioni di euro per le vetture con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, vale a dire le elettriche, e di 199,3 milioni per quelle con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, cioè le ibride plug-in. Esaurita invece, com'è noto, ormai da tempo (nell'arco di una ventina di giorni) la dotazione riservata alla fascia 61-135 g/km, quella dellea benzina ibride, ma anche diesel, per le quali la disponibilità era inferiore (170 milioni), la rottamazione obbligatoria e, soprattutto, la domanda molto più alta.annunciato. Il meccanismo d'incentivazione, dunque, non funziona. Ma non è una sorpresa, ché la sua formulazione portava vizi d'origine che era facile immaginare ne avrebbero minata l'efficacia. ...