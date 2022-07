Droni e sanità. L’iniziativa di Enac, Leonardo, AdR e Regione Lazio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Lazio accelera nella mobilità aerea avanzata. Completato con successo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il volo dimostrativo effettuato da un drone per il trasporto di diversi materiali sanitari, dai farmaci al plasma, dai dispositivi medici ai campioni biomedicali, fino agli organi in attesa di trapianto. Un esperimento innovativo che proietta la mobilità ad un nuovo livello e che vaglia soluzioni che potrebbero essere utilizzate nelle città italiane del prossimo futuro per abbattere i tempi di trasporto sanitari. Si tratta di un risultato reso possibile dalla firma del protocollo d’intesa siglato tra la Regione Lazio e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), nel più ampio ambito della promozione della Mobilità aerea avanzata (Aam) a cui contribuiscono anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilaccelera nella mobilità aerea avanzata. Completato con successo all’aeroportoda Vinci di Fiumicino il volo dimostrativo effettuato da un drone per il trasporto di diversi materiali sanitari, dai farmaci al plasma, dai dispositivi medici ai campioni biomedicali, fino agli organi in attesa di trapianto. Un esperimento innovativo che proietta la mobilità ad un nuovo livello e che vaglia soluzioni che potrebbero essere utilizzate nelle città italiane del prossimo futuro per abbattere i tempi di trasporto sanitari. Si tratta di un risultato reso possibile dalla firma del protocollo d’intesa siglato tra lae l’Ente nazionale per l’aviazione civile (), nel più ampio ambito della promozione della Mobilità aerea avanzata (Aam) a cui contribuiscono anche ...

