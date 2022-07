Da Legambiente a Greenpeace, a Strasburgo gli ambientalisti contro la tassonomia: “È fasulla, gas e nucleare non sono rinnovabili” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Gas e nucleare non sono rinnovabili e distoglieranno tantissimi investimenti dalle energie realmente sostenibili”. Le associazioni ambientaliste bocciano la proposta di includere nuovamente nella tassonomia verde europea l’atomo e la fonte fossile. A inizio settimana centinaia di attivisti, da 12 Paesi, sono arrivati a Strasburgo, per protestare davanti al Parlamento dell’Unione, dove si tengono le discussioni in merito. “Negli ultimi giorni sulle testate si è parlato del disastro della Marmolada, dei ghiacciai che si sciolgono, ma ignorando l’elefante nella stanza, la crisi climatica -spiega Cecilia Fiacco, 19 anni, portavoce italiana dei Fridays per questa campagna -Dobbiamo non solo avere il coraggio di parlarne, ma opporci a un programma sull’energia che rende la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Gas enone distoglieranno tantissimi investimenti dalle energie realmente sostenibili”. Le associazioni ambientaliste bocciano la proposta di includere nuovamente nellaverde europea l’atomo e la fonte fossile. A inizio settimana centinaia di attivisti, da 12 Paesi,arrivati a, per protestare davanti al Parlamento dell’Unione, dove si tengono le discussioni in merito. “Negli ultimi giorni sulle testate si è parlato del disastro della Marmolada, dei ghiacciai che si sciolgono, ma ignorando l’elefante nella stanza, la crisi climatica -spiega Cecilia Fiacco, 19 anni, portavoce italiana dei Fridays per questa campagna -Dobbiamo non solo avere il coraggio di parlarne, ma opporci a un programma sull’energia che rende la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Da Legambiente a Greenpeace, a Strasburgo gli ambientalisti contro la tassonomia: “È fasulla, gas e nucleare non so… - andreamerolaa : @stebaraz @FantaSecolo @MatteoCap2 + ma non critichi i negazionisti scientifici come Verdi, GreenPeace, Legambiente… - JtagMe : @truuudetective @CopernicusEU @buteobuteo84 @europainitalia @DPCgov @INGVambiente @vigilidelfuoco @CmccClimate… - truuudetective : @CopernicusEU @buteobuteo84 @europainitalia @DPCgov @INGVambiente @vigilidelfuoco @CmccClimate @CNRsocial_… - FabioRocco86 : RT @nucleareragione: L'Ucraina supporta fermamente il nucleare in Tassonomia! @fffitalia @Legambiente @Greenpeace_ITA @europaverde_it -