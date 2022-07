Carlos Santana sviene durante un concerto. Il chitarrista portato via in barella (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carlo Santana in concerto (foto Ansa) Washington, 6 luglio 2022 - Carlos Santana colpito da un malore durante un concerto, il chitarrista messicano è svenuto mentre si esibiva in un auditorium all'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Carloin(foto Ansa) Washington, 6 luglio 2022 -colpito da un maloreun, ilmessicano è svenuto mentre si esibiva in un auditorium all'...

Pubblicità

LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una barella… - GraziaAmelia : RT @Agenzia_Italia: Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una barella… - J599 : RT @Agenzia_Italia: Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una barella… - Sercit1 : RT @chilisummer: Si trova al momento in ospedale il chitarrista Carlos Santana che è svenuto durante un concerto in Michigan. Il concerto d… - Agenzia_Italia : Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una bar… -