Caldo record | stop a Caronte | arriva crollo termico | previsioni meteo

(Adnkronos) – stop al Caldo record. Dopo quasi 20 giorni di dominio incontrastato Caronte perde potenza e permette l'ingresso di aria polare, in rapida discesa dal Mare del Nord, spiega il sito www.iLmeteo.it. "L'ora 'X' si avvicina e da domani le temperature inizieranno a crollare, in particolare sulla fascia orientale del nostro Paese. Il divario tra le temperature degli ultimi giorni, 40-42°C africani, e i valori previsti nel prossimo weekend, sui 25-27°C, conferma una sensibile discesa termica anche di 15°C, anche qualche punto in più in Puglia. Un'ottima notizia, la fine del Caldo africano con l'arrivo di masse d'aria decisamente più respirabili: il rovescio della medaglia potrebbe essere il modo in cui passiamo dall'Africa al Polare, ci saranno temporali che localmente potranno ...

