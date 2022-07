Binotto va a Montecarlo per incontrare Leclerc: dopo il segnale distensivo, ora la Ferrari scelga una strategia chiara (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il segnale distensivo che serviva, dopo le scintille del post-gara di Silverstone. Per Charles Leclerc un quarto posto cocente in Inghilterra dopo aver cullato dolci sogni di vittoria, per Mattia Binotto la necessità di calmare un clima che si era agitato in Gran Bretagna (con conseguenti critiche, arrivate per aver favorito Sainz e non il monegasco nella strategia di fine gara). Ecco così che serviva una cena, un confronto vis-a-vis, per chiarirsi di fronte a un buon piatto e continuare a guardare con fiducia al futuro. Appuntamento a lume di candela che è andato in scena martedì sera tra i due protagonisti del team di Maranello, con sede l’Hotel de Paris di Montecarlo, di fronte al noto Casinò del Principato, dall’ora di cena fino alle 22.50. I due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilche serviva,le scintille del post-gara di Silverstone. Per Charlesun quarto posto cocente in Inghilterraaver cullato dolci sogni di vittoria, per Mattiala necessità di calmare un clima che si era agitato in Gran Bretagna (con conseguenti critiche, arrivate per aver favorito Sainz e non il monegasco nelladi fine gara). Ecco così che serviva una cena, un confronto vis-a-vis, per chiarirsi di fronte a un buon piatto e continuare a guardare con fiducia al futuro. Appuntamento a lume di candela che è andato in scena martedì sera tra i due protagonisti del team di Maranello, con sede l’Hotel de Paris di, di fronte al noto Casinò del Principato, dall’ora di cena fino alle 22.50. I due ...

