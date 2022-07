Bambino di due anni morto a Sharm el-Sheikh, l’appello della madre: “Fate tornare me e mio marito in Italia” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un Bambino originario di Palermo è morto mentre si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh. Il piccolo è finito in ospedale insieme alla sua famiglia dopo che tutti hanno presentato dolori allo stomaco, nausea e spossatezza per un’intera giornata. Ora la madre chiede di poter fare ritorno in Italia. Mamma, papà e il bimbo di 6 anni hanno accusato i primi sintomi venerdì 1 luglio e inizialmente sono stati curati come se fosse una qualsiasi intossicazione. Il fratello della mamma, Roberto Manosperti, ha raccontato: “Quelli che stavano peggio erano mio nipote e mio cognato. Si sono recati in una clinica vicino al resort dove alloggiavano e li hanno curati come se fossero normali sintomi da intossicazione. Gli hanno fatto una flebo, ma non vedevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unoriginario di Palermo èmentre si trovava in vacanza ael-. Il piccolo è finito in ospedale insieme alla sua famiglia dopo che tutti hanno presentato dolori allo stomaco, nausea e spossatezza per un’intera giornata. Ora lachiede di poter fare ritorno in. Mamma, papà e il bimbo di 6hanno accusato i primi sintomi venerdì 1 luglio e inizialmente sono stati curati come se fosse una qualsiasi intossicazione. Il fratellomamma, Roberto Manosperti, ha raccontato: “Quelli che stavano peggio erano mio nipote e mio cognato. Si sono recati in una clinica vicino al resort dove alloggiavano e li hanno curati come se fossero normali sintomi da intossicazione. Gli hanno fatto una flebo, ma non vedevano ...

