Willy Monteiro giustizia è fatta | I fratelli Bianchi straziati dalla condanna | urla e crollo totale

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - SkyTG24 : Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - DelpapaMax : Neanche la madre di Willy - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte a… -

I fratelli Bianchi , imputati per aver ammazzato di bottela sera del 6 settembre 2020, sono stati condannati in primo grado all' ergastolo . Una sentenza attesa e tutto sommato scontata, viste le prove a loro carico e lo svolgimento del ...Moreno Pisto Ciò che colpisce dopo la lettura della sentenza che ha condannato all'ergastolo i fratelli Bianchi è la reazione dei parenti diDuarte, ucciso a calci il 6 settembre 2020. Coraggiosi e impeccabili. E nessuna pietà per gli assassini. Che paghino tanto e anche per altri. Questo pensa un genitore di Moreno Pisto N ...La Corte d'Assise di Frosinone ha condannato i fratelli di Artena, Marco e Gabriele Bianchi, alla pena dell'ergastolo.Alla lettura della sentenza, i fratelli Bianchi hanno urlato il loro dissenso in aula. L'avvocato Massimiliano Pica ha annunciato il ricorso ...