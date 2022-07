Un Djokovic mostruoso rimonta Sinner che accarezzava già la semifinale di Wimbledon | VIDEO (Di martedì 5 luglio 2022) Sarà Novak Djokovic ad accedere alle semifinali di Wimbledon a discapito di Jannik Sinner: l’azzurro aveva cominciato alla grande il match contro il campione serbo, portandosi sul 2-0, ma è stato rimontato ed ha perso per 3-2. Nel corso del quarto set, Sinner ha avuto una distorsione alla caviglia che ha fatto preoccupare il pubblico del Centrale di Wimbledon: una smorfia di dolore e qualche secondo a terra, con Djokovic a sincerarsi delle sue condizioni, ma poi il fuoriclasse azzurro è riuscito a proseguire l’incontro. Il principe Williams e la principessa Kate, che non erano attesi nel royal box del Centrale, hanno assistito all’incontro. Il punto del millennio! #Djokovic #SinnerDjokovic pic.twitter.com/F5OtbOSBfS — ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Sarà Novakad accedere alle semifinali dia discapito di Jannik: l’azzurro aveva cominciato alla grande il match contro il campione serbo, portandosi sul 2-0, ma è statoto ed ha perso per 3-2. Nel corso del quarto set,ha avuto una distorsione alla caviglia che ha fatto preoccupare il pubblico del Centrale di: una smorfia di dolore e qualche secondo a terra, cona sincerarsi delle sue condizioni, ma poi il fuoriclasse azzurro è riuscito a proseguire l’incontro. Il principe Williams e la principessa Kate, che non erano attesi nel royal box del Centrale, hanno assistito all’incontro. Il punto del millennio! #pic.twitter.com/F5OtbOSBfS — ...

