Ultime Notizie – Covid oggi Shanghai | 8 contagi | tamponi a tappeto

A Shanghai verranno condotti test molecolari di massa da oggi fino a giovedì in alcune aree interessate da recenti casi di Covid-19, hanno indicato oggi le autorità municipali. La città, che ha 16 distretti in totale, condurrà esami in tutte le aree di nove distretti: Huangpu, Xuhui, Changning, Jing'an, Putuo, Hongkou, Yangpu, Minhang e Baoshan. I test verranno condotti anche in parti dell'area di Pudong e nei distretti di Jiading e Fengxian. Chi abita nelle aree interessate dovrà fare almeno due test con un intervallo di almeno 24 ore da oggi a giovedì, secondo il gruppo municipale per la prevenzione e il controllo della Covid-19. La campagna di test mira a rilevare e controllare la diffusione del virus il prima possibile, secondo le autorità. Shanghai ha riportato 8 contagi.

