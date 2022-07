Traffico di droga, maxi condanna per Salvatore Casamonica: per lui 18 anni di carcere (Di martedì 5 luglio 2022) Diciotto anni di carcere. E’ questa la condanna inflitta a Salvatore Casamonica per Traffico di droga, così come quella per il suo socio in affari Tomislav Pavlovic. Leggermente inferiore quella invece prevista per un terzo imputato, Silvano Mandolesi, originario di Marino, per il quale il Giudice ha stabilito una condanna a 15 anni. E dunque quello che doveva essere il più grande carico di droga, cocaina per l’esattezza, mai approdata all’ombra del Campidoglio ha avuto un epilogo ben diverso da quello sperato dai trafficanti. Le indagini La vicenda conclusasi oggi trae origine da una maxi indagine della Guardia di Finanza che risale al 2019. Il sodalizio aveva avviato contatti con i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Diciottodi. E’ questa lainflitta aperdi, così come quella per il suo socio in affari Tomislav Pavlovic. Leggermente inferiore quella invece prevista per un terzo imputato, Silvano Mandolesi, originario di Marino, per il quale il Giudice ha stabilito unaa 15. E dunque quello che doveva essere il più grande carico di, cocaina per l’esattezza, mai approdata all’ombra del Campidoglio ha avuto un epilogo ben diverso da quello sperato dai trafficanti. Le indagini La vicenda conclusasi oggi trae origine da unaindagine della Guardia di Finanza che risale al 2019. Il sodalizio aveva avviato contatti con i ...

