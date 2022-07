Tour de France 2022, quarta tappa Dunkerque-Calais oggi in tv: orari e diretta streaming (Di martedì 5 luglio 2022) Il Tour de France 2022 riprende oggi con la quarta tappa, che dopo il primo giorno di riposo porta la Grande Boucle da Dunkerque a Calais al termine di 171,5 chilometri sulla carta favorevoli ai velocisti. Gli sprinter dovranno però stare molto attenti a un GPM nel finale e al vento, possibile fattore lungo la costa Francese. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA tappa Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 Tour 2022: CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ilderiprendecon la, che dopo il primo giorno di riposo porta la Grande Boucle daal termine di 171,5 chilometri sulla carta favorevoli ai velocisti. Gli sprinter dovranno però stare molto attenti a un GPM nel finale e al vento, possibile fattore lungo la costase. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLADE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL: CALENDARIO ...

Pubblicità

serieB123 : Tour de France 2022, Van Aert maglia gialla e cartellino giallo per lancio di rifiuti - SpazioCiclismo : Un anno fa… Tour de France 2021, Richard Carapaz: “Pogacar è in una corsa differente da noi ora. Andrò per il podio” - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: possibili colpi di mano si parte alle 13.15 - #France #tappa… - infoitsport : Tour de France 2022, Tadej Pogacar: 'Sono molto felice per il tempo e per la posizione in classifica generale' - infoitsport : Tour de France 2022, il borsino dei favoriti: Pogacar è già avanti, Jumbo-Visma attenta. Caruso e Haig da dimentica… -