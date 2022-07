Tottenham, per la difesa si punta sulla Liga (Di martedì 5 luglio 2022) Il Tottenham vuole rinforzare la sua difesa pescando nella Liga. Fra gli obiettivi, come riporta la stampa inglese, ci sarebbero il 27enne francese... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Ilvuole rinforzare la suapescando nella. Fra gli obiettivi, come riporta la stampa inglese, ci sarebbero il 27enne francese...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona - sportli26181512 : Tottenham, per la difesa si punta sulla Liga: Il Tottenham vuole rinforzare la sua difesa pescando nella Liga. Fra… - bonko89 : @ASREpidemic @aliasvaughn ??????se inventano le peggio cazzate per far notizia poi Pedullà so 3 anni che sbaglia gli o… - CarmeloArias_ : RT @FranckDiGenna75: ??#Milan, per la difesa si valuta anche #Tanganga del #Tottenham. È nella lista con #Diallo, #Theate e #Thiaw. Si cerca… - TecaTV_ : RT @FranckDiGenna75: ??#Milan, per la difesa si valuta anche #Tanganga del #Tottenham. È nella lista con #Diallo, #Theate e #Thiaw. Si cerca… -