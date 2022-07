Morto in moto a 35 anni, venerdì a Romano il funerale di Davide Longhi (Di martedì 5 luglio 2022) Romano di Lombardia. Sarà celebrato venerdì (8 luglio) il funerale di Davide Longhi, il pilota di 35 anni Morto giovedì scorso in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente al Mugello (FI). Dopo il nullaosta della Magistratura fiorentina e la restituzione della salma alla famiglia del 35enne bergamasco, la camera ardente sarà allestita mercoledì dalle ore 08:30 alle 10:30 alle nuove cappelle in via delle Gore, nei pressi dell’ospedale Careggi di Firenze. Al termine la bara verrà chiusa e farà ritorno nell’abitazione di via Carso 11 a Romano. Il funerale si svolgerà venerdì alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta poi la cerimonia proseguirà al cimitero romanese con la sepoltura. La morte di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022)di Lombardia. Sarà celebrato(8 luglio) ildi, il pilota di 35giovedì scorso in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente al Mugello (FI). Dopo il nullaosta della Magistratura fiorentina e la restituzione della salma alla famiglia del 35enne bergamasco, la camera ardente sarà allestita mercoledì dalle ore 08:30 alle 10:30 alle nuove cappelle in via delle Gore, nei pressi dell’ospedale Careggi di Firenze. Al termine la bara verrà chiusa e farà ritorno nell’abitazione di via Carso 11 a. Ilsi svolgeràalle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta poi la cerimonia proseguirà al cimitero romanese con la sepoltura. La morte di ...

