LIVE Giro d'Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bariani allunga sulle compagne di fuga, 15 km al traguardo (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE 14.00 50" ora il vantaggio di Bariani. 13.59 10 km al traguardo! Attenzione a Giorgia Bariani! 13.57 Le quattro inseguitrici pagano invece 21" da Bariani. 13.56 In questo tratto Bariani non sta perdendo sul gruppo e ha ancora 1'10". 13.53 15 km all'arrivo. 13.51 Bariani ha 17" di vantaggio sulle prime inseguitrici. Il gruppo si trova invece a 1'11". 13.49 L'azzurra della Top Girls Fassa Bortolo ha guadagnato qualche metro sulle altre compagne di fuga. 13.48 Parte Giorgia Bariani! 13.47 Il gruppo recupera ...

