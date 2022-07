Lazio | lite fra Tare e Lotito? Arriva il comunicato ufficiale

(Di martedì 5 luglio 2022) Nel corso delle ultime ore è scoppiata una bufera in casa. Diversi quotidiani e non solo, infatti, hanno riportato di una presuntascoppiata fra il presidente del club, Claudio, e il direttore sportivo, Igli. Per cercare di fare totale chiarezza, però, laha deciso di rilasciare unal riguardo scrivendo così sul proprio sito:“In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presuntatra il Presidentee il DS, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dallaa Piazza del Popolo, si ...

Laattraverso un comunicato smentisce dellatra Lotito e Tare, confermando che il diesse rimarrà al suo posto Laattraverso un comunicato smentisce dellatra Lotito e Tare, ...ROMA - Mentra la squadra è arrivata ad Auronzo per affrontare il ritiro precampionato agli ordini di Maurizio Sarri e con diversi fronti aperti sul calciomercato , lafa chiarezza sul rapporto tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare che si sono incontrati a Formello il giorno dopo la cerimonia di presentazione delle nuove maglie ...Dopo le immagini dello screzio a piazza del Popolo il club interviene con un comunicato: "Fabiani si occuperà solo della Primavera e delle squadre femminili"