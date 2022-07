Isola dei Famosi | Nicolas Vaporidis parla del rapporto con Edoardo Tavassi e poi svela | Mi sono liberato della paura di

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - visitsantioco : RT @Monicapiras7110: Quando ti stanchi della sabbia e scegli la roccia ....uno spettacolo ..Arco dei baci...isola di Sant'Antioco ...?? http… - ff0rt : @Precarioillumi1 Prodotta nell'Isola di Man. Ci hanno realizzato uno dei video più belli di Top Gear, a mio avviso. -

Nicolas Vaporidis, dopo 99 giorni in Honduras e 25 puntate, ha trionfato con un plebiscito a L'Famosi. Pochi, all'inizio del programma, pensavano che sarebbe stato lui a salire sul gradino più alto del podio. Proveniente dal cinema e non dalla tv, riservato all'inverosimile, un ...Durante la permanenza di Mercedesz all'Famosi, Peracchi aveva lanciato delle frecciatine riferendosi alla forma fisica della ragazza. Un commento giudicato di cattivo gusto anche dal popolo ...Il vincitore de L'Isola dei Famosi si racconta a cuore aperto: dal percorso in Honduras all'amicizia con Edoardo Tavassi. Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A ..."Ho un problema": Carmen Di Pietro resta bloccata tra le scale e interviene il figlio! Momenti di paura per la showgirl reduce dall'Isola ...