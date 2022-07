Inter, Marotta: 'Dybala rappresentava una possibilità, ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo. Resta l'affetto' (Di martedì 5 luglio 2022) L’Inter è pronta a ripartire, i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, si raduneranno domani ad Appiano Gentile. Manca ancora qualche... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) L’è pronta a ripartire, i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, si raduneranno domani ad Appiano Gentile. Manca ancora qualche...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - Eurosport_IT : L'Inter chiude le porte a Paulo Dybala! ??? #Calciomercato | #Dybala | #Inter - Maicuntent1986 : Marotta: dybala rappresentava una opportunità, ma per ora siamo al completo Inter twitter: marotta, come di marzio… -