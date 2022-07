"In cosa lo ha trasformato sua moglie": chi demolisce David Parenzo (Di martedì 5 luglio 2022) Una demolizione controllata, ma non per questo meno fragorosa. Il demolito per inciso è David Parenzo. A demolire è Luigi Mascheroni, che dedica a mister In Onda un ritratto ferocissimo che ha trovato diritto di cittadinanza sulle colonne de Il Giornale. "David Parenzo, moralista per finta e servile per davvero", si legge sul quotidiano di via Negri. E ancora, il conduttore La7 e de La Zanzara su Rete 4 viene tratteggiato come "il mezzobusto, comico per intero e teleprovocatore perfetto. Hai presente il compagno di liceo leccac***, spione, ruffiano al quale spalmavi la sedia con la colla?", picchia durissimo Mascheroni. E ancora, si distingue tra un primo e un "secondo Parenzo, il mezzobusto arrivato che però non vuole smettere di fare il primattore, il giornalista composto che poi si esalta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Una demolizione controllata, ma non per questo meno fragorosa. Il demolito per inciso è. A demolire è Luigi Mascheroni, che dedica a mister In Onda un ritratto ferocissimo che ha trovato diritto di cittadinanza sulle colonne de Il Giornale. ", moralista per finta e servile per davvero", si legge sul quotidiano di via Negri. E ancora, il conduttore La7 e de La Zanzara su Rete 4 viene tratteggiato come "il mezzobusto, comico per intero e teleprovocatore perfetto. Hai presente il compagno di liceo leccac***, spione, ruffiano al quale spalmavi la sedia con la colla?", picchia durissimo Mascheroni. E ancora, si distingue tra un primo e un "secondo, il mezzobusto arrivato che però non vuole smettere di fare il primattore, il giornalista composto che poi si esalta ...

colorARTillery : @marieta99044909 Vi fate prendere per il cubo per qualsiasi cosa. Siete bellissimi. Sappiate che nel momento in c… - felixfukuda : @_StarDust_A Ma in cosa ti sei trasformato Anthony AIUTO - NelloBologna : RT @Riparte_Italia: [L'analisi] il cambiamento climatico uccide, così le temperature troppo alte hanno trasformato il ghiacciaio della Marm… - Riparte_Italia : [L'analisi] il cambiamento climatico uccide, così le temperature troppo alte hanno trasformato il ghiacciaio della… - dacicus22 : @manginobrioches Poi fare quello che vuoi ma dire che proteggi 'scemi non vaccinati ' la dice lunga sulla tua capac… -