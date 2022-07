Il Torino scommette su Bayeye, Juric prova il vice-Singo (Di martedì 5 luglio 2022) Il secondo acquisto granata (dopo il riscatto di Pellegri) è il terzino classe 2000: arriva dal Catanzaro, sarà esaminato da Juric Il Torino ci prova con una scommessa, in attesa dei colpi di mercato il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati puntano su Brian Bayeye. Il classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore granata, è il secondo acquisto dell’estate dopo il riscatto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. L’esterno ex Catanzaro non è arrivato in tempo per il raduno di ieri, ma ha mosso oggi i primi passi nel mondo Toro: dopo le visite mediche di rito, ecco il primo allenamento al Filadelfia. E il tecnico Ivan Juric ha cominciato a studiarlo. Possibile vice-Singo Francese di origini congolesi, Bayeye si è messo in mostra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il secondo acquisto granata (dopo il riscatto di Pellegri) è il terzino classe 2000: arriva dal Catanzaro, sarà esaminato daIlcicon una scommessa, in attesa dei colpi di mercato il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati puntano su Brian. Il classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore granata, è il secondo acquisto dell’estate dopo il riscatto a titolo definitivo di Pietro Pellegri. L’esterno ex Catanzaro non è arrivato in tempo per il raduno di ieri, ma ha mosso oggi i primi passi nel mondo Toro: dopo le visite mediche di rito, ecco il primo allenamento al Filadelfia. E il tecnico Ivanha cominciato a studiarlo. PossibileFrancese di origini congolesi,si è messo in mostra ...

