Ibra, la prossima settimana la firma sul nuovo contratto: un altro anno in rossonero (Di martedì 5 luglio 2022) Zlatan Ibrahimovic firmerà la prossima settimana il contratto che per un'altra stagione lo legherà al Milan. Ibra già compariva come testimonial nella campagna delle nuove maglie scudettate, altro ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) Zlatanhimovic firmerà lailche per un'altra stagione lo legherà al Milan.già compariva come testimonial nella campagna delle nuove maglie scudettate,...

Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ibra, la prossima settimana la firma sul nuovo contratto: un altro anno in rossonero - sportli26181512 : Ibra, la prossima settimana la firma sul nuovo contratto: un altro anno in rossonero: Ibra, la prossima settimana l… - Simo7Trive : RT @Gazzetta_it: Ibra, la prossima settimana la firma sul nuovo contratto: un altro anno in rossonero - Gazzetta_it : Ibra, la prossima settimana la firma sul nuovo contratto: un altro anno in rossonero - loca_acm : @ScoutismoRN comunque già tagliando solo saele o messias sarebbero 26+1, ibra non è quasi da contare togli il terz… -