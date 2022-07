Pubblicità

FirenzePost : Guerrina Piscaglia: familiari fanno causa alla Diocesi di Arezzo -

Blitz quotidiano

I familiari di, scomparsa nel 2014, chiedono risarcimenti per quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi, alla diocesi di Arezzo - Cortona - San Sepolcro e ai Canonici regolari premostratensi, ...Omicidio/ Uccisa da Padre Graziano: lui punta a revisione processo Guerrina Piscaglia, la famiglia della donna scomparsa nel 2014 fa causa alla diocesi: chiesto un milione I familiari di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014, chiedono risarcimenti per quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi, alla diocesi di ...I familiari di Guerrina Piscaglia, scomparsa nel 2014, chiedono risarcimenti per quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi, alla diocesi di Arezzo-Cortona-San Sepolcro e ai Canonici regolari prem ...