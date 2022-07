Gazzetta – Juve, chi è Kenan Yildiz, il talento turco soffiato al Bayern (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 16:47:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Jolly in mediana col futuro da mezzala, nazionale U17, classe 2005, con la passione per i videogiochi e la Nba, ma non i tatuaggi. Giocherà nella Primavera e nella Under 23, ma i suoi orizzonti sono ben altri. Arriva a parametro zero, per prenderlo la Juve ha dovuto battere la concorrenza dei bavaresi (dove è cresciuto) e del Barcellona Le battaglie di mercato esistono anche nelle giovanili. Il Bayern Monaco a maggio ha strappato alla Juventus Manuel Pisano, attaccante del 2006, e la Juventus un mese dopo ha praticamente chiuso con un giocatore in uscita dal Bayern. È Kenan Yildiz, centrocampista offensivo del 2005, nazionale ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 16:47:30 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Jolly in mediana col futuro da mezzala, nazionale U17, classe 2005, con la passione per i videogiochi e la Nba, ma non i tatuaggi. Giocherà nella Primavera e nella Under 23, ma i suoi orizzonti sono ben altri. Arriva a parametro zero, per prenderlo laha dovuto battere la concorrenza dei bavaresi (dove è cresciuto) e del Barcellona Le battaglie di mercato esistono anche nelle giovanili. IlMonaco a maggio ha strappato allantus Manuel Pisano, attaccante del 2006, e lantus un mese dopo ha praticamente chiuso con un giocatore in uscita dal. È, centrocampista offensivo del 2005, nazionale ...

