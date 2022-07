Frenano i consumi a causa dell' alta inflazione | migliora il rapporto deficit - Pil | in calo al 9%

(Di martedì 5 luglio 2022) Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2022 il reddito disponibilee famiglie è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Ma, per effetto'aumento dei prezzi, il potere d'...

La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 12,6%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita della spesa perfinali più ......alla media europea) sono ancora ostacolati da difficoltà burocratico - autorizzative che... Iniziative che non hanno solo l'obiettivo di ridurre i, ma anche quello di portare ad una ... Istat: frenano i consumi e cresce l'inflazione Nella giornata odierna l'Istat ha pubblicato i dati sul rapporto deficit/Pil e sul potere d'acquisto delle famiglie relativi al primo trimestre 2022. Entrambi i parametri sono in miglioramento, tuttav ...Il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto solo dello 0,3%, una frazione dell'aumento dei prezzi che si attesta al 2,2%. E la paura dell'aumento dei prezzi spinge la propensione al risparmio ...