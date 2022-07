Fiammetta Borsellino: “Finché non ci sarà verità sulla strage di via D’Amelio diserteremo tutte le manifestazioni ufficiali” (Di martedì 5 luglio 2022) Non è stata tenera Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, durante la presentazione del libro scritto dal giornalista Piero Melati “Paolo Borsellino. Per amore della verità”: “Ci sono uomini che lavorano per allontanare la verità sulla strage di via D’Amelio. Oggi questa verità è negata non solo alla mia famiglia ma tutto il popolo italiano, il primo a essere stato offeso”, ha spiegato annunciando: “diserteremo tutte le manifestazioni ufficiali per la strage di via D’Amelio fino a quando lo Stato non ci spiegherà cosa è accaduto davvero, non ci dirà la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Non è stata tenera, figlia del giudice ucciso nelladi via, durante la presentazione del libro scritto dal giornalista Piero Melati “Paolo. Per amore della”: “Ci sono uomini che lavorano per allontanare ladi via. Oggi questaè negata non solo alla mia famiglia ma tutto il popolo italiano, il primo a essere stato offeso”, ha spiegato annunciando: “leper ladi viafino a quando lo Stato non ci spiegherà cosa è accaduto davvero, non ci dirà la ...

