Dl aiuti, maggioranza in frantumi. Draghi tende una mano ai 5Stelle contrari alla fiducia (Di martedì 5 luglio 2022) Volano stracci nella maggioranza sul dl aiuti. Che prevede 23 miliardi di contributi a famiglie e imprese. E contiene la norma sull'inceneritore alle porte di Roma e la revisione del Rdc che vede la netta contrarietà dei 5Stelle. Pronti a fare le barricate. A poche ore dall'incontro 'chiarificatore' tra Mario Draghi e Giuseppe Conte dopo il giallo dei messaggini, si litiga sull'ipotesi del voto di fiducia. E si procede di slittamento in slittamento. Il governo è costretto ad aggiornare al pomeriggio la riunione dei capigruppo per la contrarietà dei grillini. Che avrebbero puntato i piedi per evitare la fiducia. Chiedendo una norma sul superbonus che sollevi dalle responsabilità l'ultimo titolare del credito.

