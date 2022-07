Ciclismo | il percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024 | circuito finale con due strappi | volata non scontata

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Nella giornata di ieri l’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ha svelato pubblicamente ildella prova in linea relativa alledi. E sarà tutto particolarmente suggestivo, almeno per gli spettatori, che potranno godere di molte bellezze della capitale francese e dell’arrivo agli Champs Elysees, i Campi Elisi. Certo non potranno fermarsi a elucubrare i corridori (90 per quanto riguarda la gara maschile e altrettante per quella femminile), perché ilsarà duro, con unconclusivo da ripetere 8 volte (per gli uomini) e della lunghezza di 22 km., Martin Svr?ek passa tra i professionisti con la Quick-Step Alpha Vinyl Queste le caratteristiche: si entrerà ada sud, passando accanto alla Senna. ...