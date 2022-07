Chiesa, continuano i problemi: la società ha già in mano il sostituto (Di martedì 5 luglio 2022) Federico Chiesa sarà il simbolo della Juve della prossima stagione, con l’ex Fiorentina che però deve rientrare da un infortunio molto grave. L’infortunio di Federico Chiesa in occasione di Roma-Juventus dello scorso gennaio 2022 è stato sicuramente uno dei momenti più complicati per tutta la società, considerando infatti come il campione ex Fiorentina sia stato sicuramente uno dei fiori all’occhiello della rosa di Madama, per questo motivo non sarà assolutamente facile riuscire a trovare un suo sostituto anche per l’inizio di questa stagione, considerando come il suo rientro continui a slittare e che probabilmente non sarà prima di ottobre ovvero solamente un mese prima della lunga sosta per il Mondiale. LaPresseL’addio di Paulo Dybala ha fatto sì che adesso il leader tecnico e talentuoso della Juventus sia tutti gli ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022) Federicosarà il simbolo della Juve della prossima stagione, con l’ex Fiorentina che però deve rientrare da un infortunio molto grave. L’infortunio di Federicoin occasione di Roma-Juventus dello scorso gennaio 2022 è stato sicuramente uno dei momenti più complicati per tutta la, considerando infatti come il campione ex Fiorentina sia stato sicuramente uno dei fiori all’occhiello della rosa di Madama, per questo motivo non sarà assolutamente facile riuscire a trovare un suoanche per l’inizio di questa stagione, considerando come il suo rientro continui a slittare e che probabilmente non sarà prima di ottobre ovvero solamente un mese prima della lunga sosta per il Mondiale. LaPresseL’addio di Paulo Dybala ha fatto sì che adesso il leader tecnico e talentuoso della Juventus sia tutti gli ...

