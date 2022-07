Calendario Mondiali volley 2022 | date | programma | orari | tv e streaming Gironi e tabellone

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Idimaschile si disputeranno in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro(il sorteggio era andato in scena mesi fa, prima che iniziasse il conflitto bellico in Ucraina); le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori quattro terze si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La fase aè indal 26 al 31 agosto in due città: Katowice (Polonia) e Lubiana (Slovenia). Gli ottavi di finale si giocheranno dal 3 al 6 settembre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia); i quarti di finali nelle stesse sedi il 7 e l’8 settembre. Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 ...