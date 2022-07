Bombe e referendum in Donbass, la Russia accelera le operazioni nel Sud dell’Ucraina (Di martedì 5 luglio 2022) Bombe e referendum in Donbass. Un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Con bombardamenti su Inhulska, Bereznehuvatska, Bashtanska, Shyrokivska e il villaggio di Lymany nella comunità di Halytsynivska. Continua senza sosta l’offensiva russa nel Donetsk. Bombe e referendum in Donbass L’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto la pratica Donbass, estendendo il controllo del Cremlino nell’intera area. Come d’altra parte riportava ieri il quotidiano russo Kommersant, l’intento di Mosca è quello di tenere entro il prossimo mese di agosto referendum simultanei nelle regioni di Luhansk e di Donetsk. Dopo i preparativi già iniziati lo scorso giugno per tenere un’analoga consultazione anche nella regione filorussa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022)in. Un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud. Con bombardamenti su Inhulska, Bereznehuvatska, Bashtanska, Shyrokivska e il villaggio di Lymany nella comunità di Halytsynivska. Continua senza sosta l’offensiva russa nel Donetsk.inL’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto la pratica, estendendo il controllo del Cremlino nell’intera area. Come d’altra parte riportava ieri il quotidiano russo Kommersant, l’intento di Mosca è quello di tenere entro il prossimo mese di agostosimultanei nelle regioni di Luhansk e di Donetsk. Dopo i preparativi già iniziati lo scorso giugno per tenere un’analoga consultazione anche nella regione filorussa di ...

