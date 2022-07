Beautiful anticipazioni | Zoe ringrazia Quinn ma non conosce la verità

Leggi su formatonews

(Di martedì 5 luglio 2022) Ledici fanno sapere che Zoeper tutto quello che sta facendo per lei. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Zoe è completamente fiduciosa nei confronti di. Per questo motivo chiederà alla sua amica di continuare ad intercedere con Carter e far si che ritornino insieme.: zoe efaccia a faccia (web)Purtroppo, non sa che ormai la Fuller è diventata la sua peggior nemica, ignara della notte di passione che ha trascorso con il suo ex.e Carter in difficoltà Nel corso della puntata di oggi assisteremo ad un forte imbarazzo sia perche per ...