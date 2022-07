Basso Cilento | pericoli e disagi circolazione Mingardo e Saline | Infante scrive al Prefetto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con una nota indirizzata aldi Salerno, alla direzione generale della Mobilità della Regione Campania, alla Provincia di Salerno e alle forze dell’ordine e di polizia del territorio, Alessandro, amministratore del Autolinee, ha portato alla luce la ‘problematica di ordine pubblico relativa alle condizioni di viabilità sul tratto stradale ‘Marina di Camerota-Palinuro-Pisciotta scalo ferroviario e le criticità legate nelle località’. Auto in doppia e tripla fila ambo i lati con relativo restringimento della carreggiata, auto in divieto di sosta, auto su fermate bus, auto in sosta nelle gallerie, insomma, sono molteplici le situazioni che ogni giorno, d’estate, mettono a repentaglio la sicurezza di chi transita in quelle ...