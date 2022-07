Antonella Clerici | lietissimo annuncio per la 58enne | la vedrete nel 2023

Leggi su altranotizia

(Di martedì 5 luglio 2022) Un grandeper, pronta nuovamente a stupire il suo pubblico. Una bellissima notizia a cui nessuno avrebbe più sperato.è sempre più emozionata poiché finalmente è confermato il suo ritorno in tv con E’ Sempre Mezzogiorno, a partire dal 12 settembre, come afferma Tv Blog. Purtroppo non ha potuto presenziare alla conferenza per i palinsesti Rai in quanto risultata positiva al Covid, come ha dichiarato in un post, ma le sue condizioni sembrano comunque buone.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante questo ‘incidente di percorso’ che ha determinato un piccolo stallo del suo periodo vacanziero, si ravvisa una splendida notizia per la ‘regina dei fornelli’ che è proprio lei a rivelare. Tutti ...