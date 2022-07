Al Bano Carrisi e il suo problema di salute incurabile: ecco di cosa si tratta (Di martedì 5 luglio 2022) Nessuno può negare l’immenso talento di Al Bano Carrisi. Il cantautore pugliese ha, infatti, un numero incalcolabile di fans. In pochi sanno, però, che il povero Carrisi soffre di una fastidiosissima patologia di per la quale, oltretutto, non c’è nemmeno cura Il grande successo di Al Bano è senza dubbio legato alla sua celeberrima ex moglie, Romina Power. Tutti sanno, infatti, che il 26 luglio del 1970 i due artisti si sono uniti in matrimonio e dal loro amore sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. È altrettanto tristemente nota, tuttavia, anche la scomparsa della primogenita nel 1994, mentre era a New Orleans. Il sodalizio artistico con Romina risale, però, a molti anni prima e già nel 1974 i due fondarono insieme una casa discografica. Il brano di maggior successo attraverso il quale hanno raggiunto la grande ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 luglio 2022) Nessuno può negare l’immenso talento di Al. Il cantautore pugliese ha, infatti, un numero incalcolabile di fans. In pochi sanno, però, che il poverosoffre di una fastidiosissima patologia di per la quale, oltretutto, non c’è nemmeno cura Il grande successo di Alè senza dubbio legato alla sua celeberrima ex moglie, Romina Power. Tutti sanno, infatti, che il 26 luglio del 1970 i due artisti si sono uniti in matrimonio e dal loro amore sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. È altrettanto tristemente nota, tuttavia, anche la scomparsa della primogenita nel 1994, mentre era a New Orleans. Il sodalizio artistico con Romina risale, però, a molti anni prima e già nel 1974 i due fondarono insieme una casa discografica. Il brano di maggior successo attraverso il quale hanno raggiunto la grande ...

